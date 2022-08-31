ديبالا يرفض الكشف عن حديثه مع مورينيو

قاد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا روما إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، بتسجيله ثنائية في الفوز 3-0 على ضيفه مونزا ضمن الجولة الرابعة.

ووقع الأرجنتيني الذي وصل من يوفنتوس هذا الصيف على أول أهدافه بقميص فريق العاصمة ليصل إلى الهدف الشخصي رقم 100 له بالكالتشيو، وليقود روما إلى الصدارة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، بفارق نقطة عن إنتر الثاني واثنتين عن ميلان الثالث.

The 1st ⚽ of the 2 Goals scored by Paulo Dybala 🇦🇷 for Roma pic.twitter.com/5LJu2O2Qnl — ARG Soccer News ™ 🇦🇷⚽🚨 (@ARG_soccernews) August 31, 2022

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وعبر الأرجنتيني نجم روما، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص الجيالوروسي، خلال مواجهة مونزا، قائلا في تصريحاته لقناة "DAZN": "كنت حريصا على تسجيل الأهداف، ولحسن الحظ، جاءت أهدافي أمام جماهيرنا، أنا سعيد جدا بالفوز ويجب أن نستمر في النمو".

مضيفا: "كلما لعبت أكثر شعرت بتحسن كما أن مستويات لياقتي تتحسن، لدينا جدول مزدحم هذا الموسم، لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى 100% من لياقتي، لكن هذا سيحدث قريبا".

وشوهد ديبالا وهو يضحك مع مورينيو أثناء خروجه من أرض الملعب، وعن هذا رد باولو: "هذا يبقى بيننا، عليك أن تسأله عما حدث".

وختم: "هذه مجموعة قوية، تشعر بالإيجابية بعد الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي، لكن من السابق لأوانه تحديد ما يمكن أن نهدف إليه".

واستعاد إنتر توازنه بتفوقه 3-1 على ضيفه كريمونيزي في حين اكتفى غريمه وحامل اللقب ميلان بالتعادل السلبي مع مضيفه ساسوولو الثلاثاء ضمن المرحلة الرابعة.

المصدر: "وكالات"