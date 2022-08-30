ميلان يخرج من عنق الزجاجة

خرج فريق ميلان بتعادل بشق الأنفس من ملعب مضيفه ساسولو (0-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأهدر مهاجم ساسولو دومينيكو بيراردي فرصة ذهبية لهز شباك ضيفه "الروسونيري" بإضاعته ركلة جزاء، عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للقاء.

وخرج نادي ميلان حامل لقب بطل "الكالتشيو"، بالتعادل الثاني مقابل انتصارين أيضا في الموسم الجديد للدوري، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 8 نقاط، ويحتل مركز الصدارة حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعادل فريق ساسولو للمباراة الثانية على التوالي مقابل خسارة في الجولة الأولى وفوز في الثانية، ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب حتى الآن.

المصدر: RT