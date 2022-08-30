 
مباشر
عاجل
موسكو تدعو الأطراف المتنازعة في العراق إلى الحوار

ماني ومزراوي يرفضان حمل كأس الخمر خلال صورة جماعية لبايرن ميونيخ (صور)

الرياضة

ماني ومزراوي يرفضان حمل كأس الخمر خلال صورة جماعية لبايرن ميونيخ (صور)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpeh

خطف السنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي، لاعبا نادي بايرن ميونخ الألماني، الأنظار، خلال جلسة تصوير مع أحد الرعاة التجاريين للعملاق "البافاري".  

وحمل لاعبو بايرن ميونخ أكوابا من "البيرة" لشركة "باولانر"، أثناء جلسة التصوير الدعائية، مع ارتداء اللاعبين زي ليدرهوزن التقليدي.

وحسب صحيفة dailymail البريطانية، فإن مزراوي وماني رفضا مسك الكوب المملوء بالبيرة، التزاما منهما بتعاليم الدين الإسلامي، الذي يحرم بشكل قاطع تناول هذا المشروب.

واعتاد نادي بايرن ميونخ على إقامة جلسة تصوير سنوية، يرتدي اللاعبون خلالها لباس ليدرهوزن (الزي الألماني التقليدي)، كما تتضمن الإعلان عن راعي الفريق.

ماني ومزراوي يرفضان حمل كأس الخمر خلال صورة جماعية لبايرن ميونيخ (صور)
إقرأ المزيد
هنري يبدأ فصلا جديدا مع ناد إيطالي ويكشف السبب وراء رحيله عن يوفنتوس
هنري يبدأ فصلا جديدا مع ناد إيطالي ويكشف السبب وراء رحيله عن يوفنتوس

وحظي موقف الثنائي بإشادات من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ماني ومزراوي قد انضما للفريق البافاري، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، ولعبا دورا بارزا في اعتلاء بايرن ميونخ لصدارة "البوندسليغا" هذا الموسم، برصيد 10 نقاط.

المصدر: twitter/FCBayernEN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا