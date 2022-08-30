هنري يبدأ فصلا جديدا مع ناد إيطالي ويكشف السبب وراء رحيله عن يوفنتوس

كشف الفرنسي تييري هنري، نجم برشلونة وأرسنال السابق، عن تطلعاته مع نادي كومو الإيطالي، وكذلك الأسباب التي دفعته للرحيل عن صفوف يوفنتوس، في أوائل الألفية الجديدة.

وتم تقديم أيقونة كرة القدم الفرنسية هنري من قبل نادي "سيري ب" في مؤتمر صحفي في المدينة المطلة على بحيرة كومو وظهر إلى جانب الرئيس التنفيذي وكابتن تشلسي السابق الانجليزي دينيس وايز.

وقال هنري، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أعرف شغف الإيطاليين بكرة القدم، ولم أتردد عندما سنحت لي هذه الفرصة لبدء فصل جديد من حياتي".



وأضاف: "لقد تحدثت إلى سيسك فابريجاس وجيانلوكا زامبروتا، الذي لعبت معه في برشلونة، سيكون سيسك من بين الأبطال وسيقدم مساهمة كبيرة، سواء بدأ أم لا".

Thierry Henry is in the stands to watch Como hours after he was announced as a shareholder of the Italian Serie B side.



His former Arsenal teammate Cesc Fábregas joined the club earlier this month as a player/shareholder 🤝 pic.twitter.com/oOKgrY6IVK — B/R Football (@brfootball) August 29, 2022

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وتابع هنري: "أحد الأهداف التي دفعتني لتلك التجربة هو الاستثمار في مجتمع كومو وخلق تعاون مع السكان المحليين من خلال المبادرات التي يمكن أن تكون مفيدة لخلق فرص عمل".

وأكمل النجم السابق البالغ 45 عاما: "كومو لها تاريخ جميل، فهي معروفة بجمال المدينة والبحيرة، ولكن نأمل أن تشتهر قريبا بكرة القدم".

وعن تواجده في كومو، قال: "أنا مساعد روبرتو مارتينيز مع بلجيكا، ومحلل كرة قدم في فرنسا، لكني سأكون هنا عندما أستطيع، لكن في الوقت الحاضر هناك العديد من الطرق للتواصل".

وعن فترته القصيرة في يوفنتوس، قال: "لقد أحببت النادي، وكنت سأبقى لولا شخص واحد، لدي احترام كبير لكرة القدم الإيطالية، أنا من نفس جيل أبطال مثل أندريا بيرلو وجينارو جاتوزو".

وتألق هنري في الملاعب كهداف من الطراز النادر وفاز بعدة ألقاب خلال مسيرته مع عدة أندية من بينها أرسنال وبرشلونة الإسباني، وكان جزءا من المنتخب الفرنسي إلى جانب زين الدين زيدان الفائز بكأس العالم 1998.

اعتزل عام 2015 ثم درب موناكو ومونتريال الكندي قبل أن يصبح محللا تلفزيونيا.

ويسعى نادي كومو المملوك من دجاروم عملاق التبغ الإندونيسي للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2003، بعد صعوده من الدرجة الرابعة إثر إفلاسه في عام 2017 إلى الثانية، ليحتل المركز الثالث عشر في الموسم الماضي.

المصدر:"وكالات"