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استفتاء.. من هو اللاعب الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي؟

الرياضة

استفتاء.. من هو اللاعب الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي؟
AFP
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نتائج الاستفتاء، الذي أتاح الفرصة أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في تاريخ البريميرليغ حتى الآن.

وشارك في الاستفتاء ما يزيد عن ألف مشجع، وقع اختيار أغلبهم على الفرنسي، تييري هنري، أسطورة أرسنال.

وتفوق هنري على أمثال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم المصري محمد صلاح، حيث حصل الفرنسي على 15% من الأصوات.

وجاء في المرتبة الثانية، رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد ولاعبه الحالي، متقدما على ألان شيرار، الهداف التاريخي للبريميرليغ.

وسجل رونالدو 102 وهدفين في 226 مباراة بالدوري الممتاز، ورفع ثلاثة ألقاب متتالية في البريميرليغ مع الشياطين الحمر من 2006 إلى 2009.

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واحتل ألان شيرار، مهاجم نيوكاسل وبلاكبيرن السابق، المركز الثالث، متفوقا على الفرنسي إيريك كانتونا (الرابع) والإنجليزي ستيفن جيرارد (الخامس).

وحصد جيرارد، مدرب أستون فيلا وقائد ليفربول السابق، على أكثر من ضعف أصوات محمد صلاح بين جماهير الريدز.

ولم يظهر المصري صلاح، نجم ليفربول، في قائمة النجوم الخمسة الأوائل، إذ احتل المرتبة السابعة، بعد أن سجل 156 هدفا رائعا في 254 مباراة لفريق يورغن كلوب.
ويعد صلاح ضمن 3 لاعبين فقط من غير المعتزلين، الذين تواجدوا بقائمة أفضل 20 لاعبا في تاريخ الدوري الإنجليزي، رفقة رونالدو وكيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي الذي احتل المركز الثامن.

المصدر: dailymail

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