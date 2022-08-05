رئيس ناد برازيلي يفتح الأبواب لرونالد ويرسل رسالة له

أبدى نادي كورينثيانز البرازيلي، اهتمامه بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتطلع لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، وذلك عبر رئيس النادي، دويليو مونتيرو ألفيس.

وقال رئيس كورينثيانز في حوار مع برنامج Ulissescast، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هذا حقيقي، لدي أحلام بالغة".

Could Cristiano Ronaldo join Corinthians? https://t.co/KfQkzYbm3q — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) August 4, 2022

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مضيفا: "هذا هو كورينثيانز، ألا يتواجد هنا كل من ويليان وريناتو أوجوستو؟ في كرة القدم كل شيء ممكن، لدي التزام بتقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق".

وختم "هل هذا أمر ممكن؟ لا أعرف، لم نحاول بعد، لكن نراقب وضع رونالدو، قد يرغب بشكل مفاجئ في اللعب بالدوري البرازيلي".

ويقضي النجم البرتغالي البالغ 37 عاما، فترة صعبة رفقة مانشستر يونايتد، حيث يواجه فكرة المشاركة في الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ موسم 2002- 2003.

ويسعى رونالدو للرحيل عن قلعة "أولد ترافورد" هذا الصيف، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "وكالات"