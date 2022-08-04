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مدرب مانشستر يونايتد يكشف عن موقفه تجاه تصرفات رونالدو

الرياضة

مدرب مانشستر يونايتد يكشف عن موقفه تجاه تصرفات رونالدو
AFP
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اعتبر إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الأربعاء أن مغادرة كريستيانو رونالدو ولاعبين آخرين ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية المباراة الودية ضد رايو فايكانو الإسباني الأحد "غير مقبولة".

وبعدما خسر ضد أتلتيكو مدريد الإسباني 0-1 في أوسلو السبت الماضي، اختتم مانشستر يونايتد الفترة الاستعدادية للموسم بالتعادل 1-1 مع رايو فايكانو على ملعب "أولد ترافود" في اليوم التالي.

وشارك رونالدو في الشوط الأول من المباراة في أول ظهور له منذ نهاية الموسم الماضي، بعدما غاب عن الجولة التحضيرية في تايلاند وأستراليا "لأسباب عائلية". وشوهد اللاعب الراغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد يغادر أرض الملعب مع مواطنه ديوغو دالو قبل نهاية المباراة.

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ولم يتحدث المدرب الهولندي مع الإعلام بعد المباراة، لكنه أعرب الأربعاء عن امتعاضه من تصرف رونالدو هذا في حديث مع منصة "فِيابلاي".

وقال في هذا الصدد إن "كثيرين (بمن فيهم رونالدو) غادروا إلى منازلهم. هذا أمر غير مقبول للجميع".

وتابع: "أقول لهم إن ذلك غير مقبول، إننا فريق، مجموعة واحدة وأن عليكم أن تبقوا حتى النهاية".

وسيتولى تن هاغ مهمته الرسمية الأولى في المرحلة الافتتاحية من الدوري الممتاز الأحد ضد ضيفه برايتون.

المصدر: "أ ف ب"

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