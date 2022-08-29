مرتضى منصور يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، مالك ألميريا الإسباني لكرة القدم.

وتوجه مرتضى منصور في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: "أقول لتركي آل الشيخ ألف سلامة عليك وإن شاء الله ترجع بلدك الثانية مصر في القريب العاجل".

وأضاف: "أبارك لنادي ألميريا ومالكه تركي آل الشيخ على الفوز الأول في الدوري الإسباني على حساب إشبيلية وأشيد بدور محمد جمال العاصي الشاب المصري المحترم الذي يدير المنظومة الرياضية في النادي".

وتابع مرتضى منصور: "سنواجه الهلال السعودي فريق قوي ونادي كبير، و(الزمالك كعب عالي عليه وهزمناه من قبل في السعودية 2-1) ولدينا صفقات محترمة بإذن الله سيعود اللاعبون بالكأس".

يذكر أن تركي آل الشيخ استحوذ على ملكية نادي ألميريا قبل ثلاثة أعوام، وعاد النادي هذا الموسم إلى دوري الأضواء واستهل مشواره في "الليغا" بخسارة بصعوبة أمام حامل اللقب ريال مدريد (1-2)، ومن ثم تعادل مع مضيفه إلتشي (1-1) يوم الاثنين الماضي، في الجولة الثانية، قبل أن يحقق باكورة انتصاراته في الموسم الجديد على حساب إشبيلية (2-1) يوم السبت الماضي، في الجولة الثالثة للدوي.

المصدر: وسائل إعلام