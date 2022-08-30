"صورة وتغريدة" متعلقة بلاعب ريال مدريد السابق تثير غضب تركي آل الشيخ

عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن غضبه بسبب خبر حول انتقال أحد اللاعبين إلى فريقه ألميريا الإسباني، مشيرا إلى أن نشر الشائعات لا يساعد الفريق.

وتحدث الحساب الرسمي لبرنامج "La Voz Deportes" على موقع "تويتر" عن صفقة محتملة لنادي ألميريا في آخر أيام الميركاتو الصيفي.

وكتب الحساب "تغريدة" جاء فيها: "تم اختيار غونزالو ميليرو لتدعيم خط الوسط في ألميريا، وتم الاتفاق بشكل كلي بين ألميريا وليفانتي، على أن يكون الأمر رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة".

🚨 GONZALO MELERO es el elegido para reforzar el centro del campo del Almería (@U_D_Almeria)



💰 El acuerdo es total entre el Almería y el Levante



🔒 Se hará oficial en las próximas horas https://t.co/DvT2PdQQJZ — La Voz Deportes (@LaVozDeporteAlm) August 29, 2022

وغونزالو ميليرو هو لاعب خط وسط إسباني، يبلغ من العمر 28 عاما، ويلعب لصالح فريق ليفانتي منذ عام 2017.

والمحطة الأبرز في مسيرة ميليرو كانت رفقة الفريق الرديف لريال مدريد بين عامي 2011 و2015، قبل الانتقال إلى فريق بونفرادينا وهويسكا وليفانتي بعد ذلك.

وأثارت الـ"تغريدة" غضب تركي آل الشيخ، حيث رد عليها بالإسبانية عبر حسابه الرسمي، قائلا: "الشائعات التي تنشرها عن الفريق لا تساعدنا على الإطلاق".

Los rumores que esparcís sobre el equipo no nos ayudan en nada!! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 29, 2022

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ويستعد تركي آل الشيخ مع نادي ألميريا للأيام الأخيرة في الميركاتو الصيفي 2022، والتي قد تشهد رحيل بعض اللاعبين والتعاقد مع لاعبين آخرين، فقد نشر صورة له رفقة المصري محمد جمال العاصي، الرئيس التنفيذي لنادي ألميريا، أشار فيها إلى أن الـ3 أيام المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل النادي.

وكتب آل الشيخ بالإسبانية: "خلال الـ72 ساعة القادمة، سنواجه واحدة من أهم المعارك لصالح مستقبل نادينا".

المصدر: وكالات