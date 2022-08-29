ناداني "بابا حبيبي".. مرتضى منصور يلتقي في الشارع بلاعب هارب

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، كواليس أول لقاء جمعه مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الأهلي، عقب فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة على اللاعب.

وتحدث مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية: "كنت ماشي في الشارع، خلال الأيام القليلة الماضية، ولقيت شخص بيناديني بابا حبيبي".

وتابع: "تفاجأت بأن هذا الشخص هو محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي".

وأضاف رئيس الزمالك: "كهربا أصبح في مأزق حقيقي، ولا بديل عن دفع الغرامة، ولو قعد 100 سنة، هيدفع غرامة الزمالك كاملة".

وأكمل: "اللاعب براحته لو مش عايز يدفع دلوقتي إحنا مش مستعجلين، ومنتظرين وقت ما يدفع، لكن هيدفع هيدفع".

وأتم رئيس نادي الزمالك حديثه: "الجميع يعلم موضوع كهربا، وما حدث به من لاعب مرتبط بعقد وهرب، لازم ياخد جزائه، ولن نتنازل عن حقوقنا".

المصدر: وسائل إعلام