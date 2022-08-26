منتخب هولندا يتعرض لضربة موجعة قبل انطلاق مونديال قطر

لن يعود لاعب روما الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي تعرض لكسر في ساقه اليمنى الأحد إلى صفوف فريقه قبل يناير المقبل، ما يعني على الأرجح غيابه عن مونديال "قطر 2022".

وقال المدير العام لروما، البرتغالي تياغو بينتو، الجمعة، عبر موقع النادي الإلكتروني عن الهولندي البالغ 31 عاما والمعار لعام من باريس سان جيرمان الفرنسي "أعتقد أنه سيكون تعزيزنا الكبير في يناير. لقد أخذناه طوال الموسم ونتوقعه أن يعود للعب معنا في يناير".

وأضاف بينتو "بالنسبة لي، كانت 24 ساعة صعبة لأننا عانينا من أجل إحضار فينالدوم إلى روما. بعد أسبوع واحد فقط، بدا كأنه متواجد هنا منذ عام".

وتعرض اللاعب الهولندي الذي وصل إلى العاصمة روما في أوائل أغسطس الحالي، لهذه الإصابة القاسية خلال التمارين، قبل ثلاثة أشهر من المونديال الذي تستضيفه قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

ومن المتوقع أن يغيب فينالدوم، الذي يعتبر من الركائز الأساسية لمنتخب هولندا، عن المونديال القطري.

المصدر: وكالات