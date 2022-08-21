تسيسكا موسكو يعمق جراح "أخمات"

فاز فريق تسيسكا موسكو على ضيفه أخمات القادم من غروزني (4-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل رباعية فريق العاصمة موسكو كل من اللاعبين، فيدور تشالوف، وكيريل نابابكين، والكولومبي جورج كاراسكال، والباراغوياني خيسوس ميدينا في الدقائق (29، 33، 35، 78) على الترتيب.

بينما سجل هدفي فريق العاصمة الشيشانية كل من اللاعبين، البوركينافي محمد كوناتي، والكوسوفاري بيرنارد بيريشا في الدقيقتين (41، و58) على الترتيب.

واستعاد فريق تسيسكا موسكو بذلك توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه زينيت بطرسبورغ (1-2)، ورفع رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني فريق أخمات بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيد عند 8 نقاط، ويشغل المركز الثامن على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT