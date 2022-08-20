دينامو يهزم سبارتاك في "ديربي" موسكو

أسفر "ديربي" موسكو، الذي جمع فريقي دينامو وسبارتاك اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، عن فوز الأول بهدف وحيد.

ويدين فريق دينامو موسكو بالفضل في انتصاره لمهاجمه ألكسندر تيوكافين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء.

وتعرض سبارتاك موسكو بذلك للهزيمة الأولى بعد تعادل وأربعة انتصارات على التوالي في الموسم الجديد للدوري (2022-2023)، وتوقف رصيده عن 13 نقطة، ولا يزال يتصدر جدول الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، حقق دينامو موسكو انتصار الثالث مقابل تعادلين، ليرفع رصيده إلى 11 نقاط، ويتقدم إلى مركز الوصافة في جدول الترتيب، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT