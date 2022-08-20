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لوكوموتيف موسكو يستعيد ذاكرة الانتصارات

الرياضة

لوكوموتيف موسكو يستعيد ذاكرة الانتصارات
Sputnik Владимир Астапкович
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استعاد لوكوموتيف موسكو ذاكرة الانتصارات في الموسم الجديد للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، على حساب مضيفه خيمكي (3-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة السادسة للدوري.

وحملت ثلاثية فريق العاصمة موسكو توقيع كل من المهاجم الهولندي جيرانو كيرك، والمهاجم الغيني فرنسوا كامانو، ولاعب خط الوسط الروسي قسطنطين مارديشفيلي في الدقائق (22، 34، 90) على الترتيب.

وحقق لوكوموتيف موسكو بذلك أول انتصار له بعد ثلاثة تعادلات وهزيمتين في الموسم الجديد للدوري (2022-2023)، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويتقدم إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب، متجاوزا بفارق الأهداف فريق أورينبورغ قبل مباراته غدا الأحد أمام مضيفه كراسنودار، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، مني فريق خيمكي بالهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في الموسم، مقابل انتصارين وتعادل واحد، ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتيجة مواجهة نادي أورينبورغ ومضيفه كراسنودار أيضا.

المصدر: RT 

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