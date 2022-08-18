رسميا.. مهاجم منتخب روسيا دزيوبا ينتقل إلى الدوري التركي

أعلن نادي أضنة ديمرسبور التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا التعاقد مع المهاجم الروسي أرتيوم دزيوبا، في صفقة انتقال حر، لمدة عام واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أضنة ديمرسبور على موقع "تويتر" صورة لأرتيوم دزيوبا، معلقا عليها: "وقع نادينا عقدا لمدة 1 + 1 مع اللاعب الدولي أرتيوم دزيوبا. مرحبا بكم دزيوبا!".

Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Hoş geldin Dzyuba ! pic.twitter.com/HouOtsfnQU — Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 18, 2022

ويشار إلى أنه بموجب شروط العقد، سيحصل المهاجم الروسي على 1.8 مليون دولار، بما في ذلك المكافآت.

وغادر أرتيوم دزيوبا، البالغ من العمر 33 عاما، فريق زينيت بطرسبورغ مع نهاية الموسم (2021-2022)، الذي دافع عن ألوانه منذ عام 2015، وفاز معه بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز أربع مرات، والكأس المحلية مرتين، إضافة إلى كأس السوبر أربع مرات أيضا.

💫 𝗔𝗿𝘁𝗲𝗺 𝗗𝘇𝘆𝘂𝗯𝗮 Adana Demirspor'umuzda! pic.twitter.com/XKvpFdxIWB — Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 18, 2022

المصدر: "russian.rt.com"