كشف الملحق الصحفي السابق للمدير الفني للمنتخب الأوكراني السابق أندريه شيفتشينكو، كواليس لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع لاعبي الفريق وتقديمه الهدايا لهم.

ونقل موقع Sport.ua عن نيكولاي فاسيلكوف، الملحق الصحفي السابق لمدرب منتخب أوكرانيا قوله: "بعد مباراة روسيا وأوكرانيا عام 1999، قدم (بوتين) ساعات للاعبين، كما اقترب من شيفتشينكو وقال له: "لقد تذكرتك". وبدا الأمر حينها وكأنه غير مهتم بكرة القدم، لأن شيفتشينكو لاعب شهير".

AFP GENYA SAVILOV

وحصل أندريه شيفتشينكو (45 عاما) على جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم عام 2004 عندما كان يلعب مع نادي ميلان الإيطالي، ليصبح ثالث لاعب أوكراني يحصل على هذه الجائزة المرموقة بعد الثنائي أوليغ بلوخين وإيغور بيلانوف.

AFP PACO SERINELLI

ودافع المهاجم الأوكراني الشهير، أندريه شيفتشينكو، عن ألوان منتخب بلاده خلال الفترة من 1994 وإلى 2012. قبل أن يصبح مدربا له في عام 2016، ومن ثم تولى مهمة تدريب نادي جنوى الإيطالي ما بين عامي 2021 و2022.

المصدر: "russian.rt.com"