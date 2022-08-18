 
مباشر

الشارقة الإماراتي يضم مهاجم برشلونة السابق (صور)

الرياضة

الشارقة الإماراتي يضم مهاجم برشلونة السابق (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmvh

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، الأربعاء، التعاقد مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، قادما من فياريال.

وسبق أن لعب ألكاسير، مع أندية فالنسيا وخيتافي وبرشلونة في إسبانيا، وبوروسيا دورتموند الألماني، قبل الانضمام لصفوف فياريال عام 2020.

إقرأ المزيد
بن ناصر يرفض 3 ملايين يورو سنويا من ميلان الإيطالي
بن ناصر يرفض 3 ملايين يورو سنويا من ميلان الإيطالي

ومن المقرر أن يشارك ألكاسير في تدريبات الشارقة عندما تستأنف غدا الجمعة، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين، من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو.

وحصل اللاعبون على الراحة بعد العودة من المعسكر الخارجي، والذي أقيم على مرحلتين في النمسا، على أن تستمر المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد حتى بداية الموسم المقبل.

ويفتتح الشارقة، مشواره في الموسم القادم، بالحلول ضيفا على شباب الأهلي يوم 3 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

المصدر: twitter/SharjahFC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا