الشارقة الإماراتي يضم مهاجم برشلونة السابق (صور)

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، الأربعاء، التعاقد مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، قادما من فياريال.

وسبق أن لعب ألكاسير، مع أندية فالنسيا وخيتافي وبرشلونة في إسبانيا، وبوروسيا دورتموند الألماني، قبل الانضمام لصفوف فياريال عام 2020.

I am very happy to announce that I am a new @SharjahFC player. I can't wait to start this new adventure both professionally and personally for me and my family! pic.twitter.com/ZW29lRH0BB — Paco Alcácer (@paco93alcacer) August 17, 2022

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ومن المقرر أن يشارك ألكاسير في تدريبات الشارقة عندما تستأنف غدا الجمعة، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين، من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو.



وحصل اللاعبون على الراحة بعد العودة من المعسكر الخارجي، والذي أقيم على مرحلتين في النمسا، على أن تستمر المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد حتى بداية الموسم المقبل.



ويفتتح الشارقة، مشواره في الموسم القادم، بالحلول ضيفا على شباب الأهلي يوم 3 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

المصدر: twitter/SharjahFC