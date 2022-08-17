بن ناصر يرفض 3 ملايين يورو سنويا من ميلان الإيطالي

رفض النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم وسط ميلان الإيطالي، العرض المقدم من جانب الروسونيري، لتجديد عقده المنتهي في يونيو 2024.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن بن ناصر يماطل إدارة ميلان في مفاوضات التجديد، بعدما رفض عرض الروسونيري للتوقيع على عقد جديد مقابل 3 ملايين يورو سنويا.

According to Calciomercato, AC Milan have failed to reach an agreement with Ismael Bennacer. The Algerian is asking for more than double of his current salary in the new deal. #TransferNews#SerieA#ACMilan#Bennacerpic.twitter.com/y4srSN2Ql9 — The Premier League And More (@ThePLandMore) August 17, 2022

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الراتب الحالي لبن ناصر يبلغ 1.7 مليون يورو، ويطلب اللاعب الجزائري البالغ 24 عاما ما يزيد عن ضعفي هذا الرقم للموافقة على التجديد.



وأوضح أن هناك رغبة مشتركة من الطرفين لمواصلة المفاوضات، حيث سيعقد باولو مالديني، المدير التقني لميلان، جلسة جديدة مع وكيل بن ناصر، عقب انتهاء الميركاتو الصيفي.



ويستهدف ميلان إزالة الشرط الجزائي في عقد الدولي الجزائري والبالغ 50 مليون يورو، لتأمين تواجده في سان سيرو.

المصدر: "وكالات"