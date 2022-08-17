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مانشستر يونايتد يرحب بالتعاقد مع زياش بشرط واحد

الرياضة

مانشستر يونايتد يرحب بالتعاقد مع زياش بشرط واحد
AFP
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يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرضه الرسمي الأول للتعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي خلال "الميركاتو" الصيفي الجاري.

وبات المغربي البالغ 29 عاما خارج حسابات الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الموسم الجاري، ويسعى اللاعب للرحيل عن البلوز هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع حكيم زياش.

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وأشارت إلى أن إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر، هو من طالب مسؤولي المان يونايتد بحسم الصفقة، والإدارة مستعدة للتعاقد مع زياش لكن بشرط واحد، وهو إن جاءت طلبات تشيلسي المادية غير مرتفعة.

يذكر أن حكيم زياش انتقل من أياكس إلى صفوف تشيلسي في عام 2020، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

وخاض اللاعب المغربي 83 مباراة بقميص تشيلسي في مختلف البطولات، وسجل 14 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

المصدر:"وكالات"

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