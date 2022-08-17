حقيقة تواصل دورتموند الألماني مع كريستيانو رونالدو

ما زال مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو يكتنفه الضباب، في ظل استمرار التقارير الصحفية التي تؤكد رغبته في مغادرة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وعاد رونالدو، البالغ 37 عاما إلى ملعب أولد ترافورد العام الماضي، لكن تراجع نتائج فريقه وعدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا، دفعه لمحاولة البحث عن فريق آخر.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في الساعات الماضية، أن رونالدو يملك خيار الانتقال إلى بوروسيا دورتموند في الأيام المقبلة، إلى جانب سبورتينغ لشبونة.

Transfer news LIVE: Borussia Dortmund named as option for Cristiano Ronaldo in his Manchester United exit quest #MUFC



⬇️⬇️⬇️ https://t.co/sOzguq1P5bpic.twitter.com/cAEJVChadF — Daily Record Sport (@Record_Sport) August 16, 2022

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ورغم ذلك، نفت صحيفة "بيلد" ما تردد في إسبانيا بشأن تواصل دورتموند مع الأسطورة البرتغالي مؤخرا.

وعللت ذلك بأن دورتموند بعد تلقيه صدمة إصابة سيباستيان هالير بالسرطان، تعاقد مع أنطوني موديست، وهو ما يحول دون وصول مهاجم جديد هذا الموسم.

كما أن راتب رونالدو الضخم، البالغ 29 مليون يورو، يفوق سقف الرواتب في الفريق الألماني، مما يجعل هذه الصفقة شديدة الصعوبة.

المصدر: "وكالات"