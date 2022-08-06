قطار انتصارات سبارتاك موسكو يعبر يكاتيرينبورغ

واصل سبارتاك موسكو سلسلة انتصاراته على حساب مضيفه أورال، بفوزه عليه في عقر داره (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثنائية فريق العاصمة موسكو توقيع كل من المهاجم الهولندي كوينسي بروميس، ولاعب خط الوسط الروسي ميخائيل إيغناتوف في الدقيقتين (27، و43) على الترتيب.

وحقق سبارتاك موسكو بذلك انتصاره الثالث على التوالي، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد للدوري (2022-2023) مع مضيفه أخمات (1-1)، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، وينفرد بالصدارة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني فريق أورال من مدينة يكاتيرينبورغ، بالهزيمة الرابعة على التوالي، ويقبع في قاع ترتيب الدوري من دون نقاط.

المصدر: RT