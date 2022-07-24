دينامو يقسو على توربيدو في "ديربي" موسكو

دك فريق دينامو شباك ضيفه توربيدو بأربعة أهداف من دون رد، في "ديربي" موسكو الذي جرى بينهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم فيودور سمولوف هدفين لدينامو الأول والأخير في الدقيقتين (32، و70 من ركلة جزاء)، بينما وقع على الثنائية الأخرى كل من اللاعبين دانييل فومين وأرسين زاخاريان في الدقيقتين (36 من ضربة جزاء، و90) على الترتيب.

وحقق دينامو موسكو باكورة انتصاراته في الموسم الجديد للدوري (2022-2023)، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية مع مضيفه روستوف (1-1)، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويتقدم إلى المركز الرابع على سلم الترتيب.

في المقابل، تعرض توربيدو موسكو، الوافد الجديد إلى دوري الأضواء، للهزيمة الثانية على التوالي، وقيع في قاع الدوري.

المصدر: RT