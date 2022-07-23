سبارتاك موسكو يكتسح كراسنودار في عقر داره

ألحق سبارتاك موسكو هزيمة ساحقة بمضيفه كراسنودار (4-1) في عقر داره في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على رباعية فريق العاصمة موسكو كل من رومان زوبنين (د. 35)، والهولندي كوينسي بروميس (د. 46)، وسيرغي بورودين (د. 52 هدف في مرماه)، والنيجيري فيكتور موسيس (د. 83).

بينما سجل لاعب خط الوسط الأرمني إدوارد سبيرتسيان هدف أصحاب الأرض اليتيم عند الدقيقة 60 من ضربة جزاء.

في الدقيقتين (36 و90)، وتخللهما هدف زميله لاعب خط الوسط الكولومبي جورج كاراسكال سجله عند الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وحقق سبارتاك موسكو باكورة انتصاراته في الموسم الجديد للدوري (2022-2023)، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية مع مضيفه أخمات (1-1)، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض كراسنودرا للهزيمة الأولى في الدوري، بعد تعادله في الجولة الأولى مع مضيفه فاكيل العائد إلى دوري الأضواء.

المصدر: RT