حاسوب عملاق يتوقع الفائز في الدوري الروسي الممتاز للموسم (2022-2023)

توقع حاسوب عملاق بفوز نادي زينيت بطرسبورغ بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم للموسم (2022-2023)، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وحسب تنبؤات الكمبيوتر العملاق، فإن نسبة احتمال تتويج زينيت بطرسبورغ بلقب بطل الدوري بلغت 57%، وسيحصل على 64 نقطة.

وتوع أن يتقاسم فريقا تسيسكا موسكو وسوتشي المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 50 نقطة لكل منهما، بينما سيكتفي سبارتاك موسكو بالمركز الرابع، ويليه كراسنودار ودينامو موسكو ولوكوموتيف موسكو على الترتيب.

وتنبأ بهبوط فريقي أورينبورغ وتوربيدو موسكو إلى دور الدرجة الأولى، وبلغت نسبة احتمالية الهبوط مباشرة للأول 51%، ونسبة هبوط نادي العاصمة موسكو مباشرة 47%.

وفيما يلي ترتيب الأندية العشرة الأولى في الموسم الماضي للدوري الروسي الممتاز:

1- زينيت بطرسبورغ – برصيد 65 نقطة

2- سوتشي – 56 نقطة

3- دينامو موسكو – برصيد 53 نقطة

4- كراسنودار – برصيد 50 نقطة

5- تسيسكا موسكو – برصيد 50 نقطة

6- لوكوموتيف موسكو – برصيد 48 نقطة

7- أخمات – برصيد 42 نقطة

8- كريسلسا سوفيتوف – برصيد 41 نقطة

9- روستوف – برصيد 38 نقطة

10- سبارتاك موسكو – برصيد 38 نقطة.

المصدر: RT