زينيت بطرسبورغ يكرم وفادة ضيفه كريليا سوفيتوف بثنائية

أنجز فريق زينيت بطرسبورغ مهمته أمام ضيفه كريليا سوفيتوف، بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقع لاعب خط الوسط أندريه موستوفوي على ثنائية في الدقيقتين (5 و31)، وتخللهما هدف زميله دالير كوزيايف سجله من ركلة جزاء عند الدقيقة 12 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "غازبروم أرينا" في العاصمة الشمالية.

واستعاد زينيت بطرسبورغ توازنه، بعد تعادله أمام مضيفه خيمكي (1-1) في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب، ورفع رصيده إلى نقاط، وتصدر جدول الترتيب بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض كريليا سوفيتوف للهزيمة الأولى للدوري، وتوقف رصيده عند 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع على سلم الترتيب حتى الآن.

المصدر: RT