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تسيسكا موسكو يسقط سوتشي بثلاثية

الرياضة

تسيسكا موسكو يسقط سوتشي بثلاثية
Sputnik Александр Вильф
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كرم فريق تسيسكا موسكو وفادة ضيفه سوتشي بثلاثية في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الباراغوياني خيسوس ميدينا هدفين لفريق العاصمة موسكو في الدقيقتين (36 و90)، وتخللهما هدف زميله لاعب خط الوسط الكولومبي جورج كاراسكال سجله عند الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وحقق تسيسكا موسكو انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على ضيفه أورال (2-0) في مستهل مشواره الدوري للموسم الجديد (2022-2023)، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وينفرد بصدارة جدول الترتيب بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض سوتشي للهزيمة الأولى في الدوري، وتوقف رصيده عند 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع على سلم الترتيب حتى الآن.

المصدر: RT 

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