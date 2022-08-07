دينامو موسكو يحقق أو انتصار له في سمارة منذ 9 سنوات

خرج نادي دينامو موسكو بفوز طال انتظاره من ملعب مضيفه كريليا سوفيتوف (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية فريق العاصمة موسكو كل من المهاجم الباراغوياني روبيرتو فرنانديز، ولاعب خط الوسط الروسي فياتشيسلاف غروليف في الدقيقتين (13، و60) على الترتيب.

وحقق دينامو موسكو بذلك انتصاره الأول على فريق كريليا سوفيتوف في ملعبه منذ 9 سنوات، والثاني خلال الموسم الجديد للدوري (2022-2023) مقابل تعادلين أيضا، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني فريق كريليا سوفيتوف بالهزيمة الثانية في الموسم مقابل فوز وتعادل، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن.

المصدر: RT