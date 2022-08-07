 
مباشر
عاجل
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان النقب البقاء داخل الملاجئ حتى إشعار آخر

دينامو موسكو يحقق أو انتصار له في سمارة منذ 9 سنوات

الرياضة

دينامو موسكو يحقق أو انتصار له في سمارة منذ 9 سنوات
Sputnik Алексей Филиппов
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkhd

خرج نادي دينامو موسكو بفوز طال انتظاره من ملعب مضيفه كريليا سوفيتوف (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية فريق العاصمة موسكو كل من المهاجم الباراغوياني روبيرتو فرنانديز، ولاعب خط الوسط الروسي فياتشيسلاف غروليف في الدقيقتين (13، و60) على الترتيب.

وحقق دينامو موسكو بذلك انتصاره الأول على فريق كريليا سوفيتوف في ملعبه منذ 9 سنوات، والثاني خلال الموسم الجديد للدوري (2022-2023) مقابل تعادلين أيضا، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني فريق كريليا سوفيتوف بالهزيمة الثانية في الموسم مقابل فوز وتعادل، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا