بالفيديو.. اعتداء وحشي على حكمة خلال مباراة بشكل مفاجئ

شهدت مباراة جمعت فريقي غارمينسي وديبورتيفو إندبيندينسيا لكرة القدم في مقاطعة تريس أرويوس، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مشهد اعتداء لاعب على الحكمة التي كانت تدير اللقاء.

وخلال الشوط الثاني، تهجم كريستيان تيرون، لاعب غارمينسي على الحكمة الأرجنتينية دلما ماغالي كورتادي البالغة 30 عاما، بطريقة عنيفة اعتراضا على أحد قراراتها.

وقام تيرون البالغ 34 عاما بتوجيه ضربة من الخلف على رأس كورتادي، بعد لحظات قليلة من إشهارها البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، ما أدى إلى سقوطها على الأرض.

وذكرت شبكة tycsports الأرجنتينية الشهيرة، أن تيرون وجه شتائم وألفاظا مسيئة للحكمة كورتادي، التي رفعت البطاقة الصفراء لأحد زملائه أيضا.

A third division player, Cristian Tirone in Argentina over the weekend assaulted a female referee from behind after he felt certain decisions she took was not in their favour. He was subsequently arrested by the police and set to face charges pic.twitter.com/U44qZdKpBk — Focus Sports (@FocusFMSports) August 1, 2022

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وبسبب هذا الاعتداء، تم إنهاء المباراة على الفور، فيما تم نقل الحكمة كورتادي إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عددا من رجال الشرطة وهم يحيطون بتيرون، ومن ثم اقتياده إلى خارج أرض الملعب.

بدوره أدان نادي غارمينسي تصرفات لاعبه، وأصدر بيانا رسميا بهذا الخصوص أعرب فيه عن رفضه الشديد لهذا التصرف، وتضامنه مع الحكمة التي تعرضت للاعتداء، والاعتذار إليها.

المصدر: tycsports