بالفيديو.. الجماهير الإسرائيلية تهاجم المغربي حكيمي مجددا في كأس السوبر الفرنسي

تعرض أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، لموقف محرج في مباراة نانت، الأحد، بكأس السوبر الفرنسي لكرة القدم.

وتوج نادي العاصمة الفرنسية وبطل الدوري، بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على نانت بطل الكأس برباعية دون رد، في مباراة أقيمت بتل أبيب.

واستهدفت الجماهير الحاضرة في المدرجات، حكيمي بصافرات الاستهجان، كلما لمس النجم المغربي الكرة منذ انطلاق اللقاء، وذلك بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية.

ولم يكتف الإسرائيليون بذلك، إذ علت صرخاتهم الاحتفالية وصياحهم كلما تعرض للعرقلة من لاعبي الفريق المنافس.

#شاهد جمهور اللي ما يتسمى (الكيان الصهيوني) يطلق صافرات الاستهجان مجددا كلما وصلت الكرة إلى أشرف حكيمي

مباراة السوبر الفرنسي تُقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة



🏆 #TDC2022 I #PSGFCN#حكيمي#أشرف_حكيميpic.twitter.com/tjyPzdlcjK — Wael Owaida (@OwaidaWael) July 31, 2022

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وكاد اللاعب الدولي المغربي، أن يسجل هدفا مبكرا بعد مرور 5 دقائق فقط، إلا أن ألبان لافونت، حارس مرمى نانت، أنقذ الكرة ببراعة.

وكان حكيمي (23 عاما) تعرض لنفس الموقف في مباراة ليل، بكأس السوبر الفرنسي، العام الماضي 2021 والتي خسرها فريقه بهدف دون رد.

وفي تلك المباراة تعرض حكيمي لمضايقات من الجماهير الإسرائيلية المتواجدة في المدرجات، للسبب ذاته، حيث تعرض لصيحات وصافرات الاستهجان، بعد أن عبر قبلها بأسابيع عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021، نشر أشرف حكيمي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر كتب فيها "فلسطين حرة".

يذكر أن أشرف حكيمي انضم إلى صفوف بي إس جي، صيف 2021، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، ووقع على عقد مدته 5 مواسم.

المصدر: "وكالات"