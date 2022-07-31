السوبر الفرنسي.. سان جيرمان يهزم نانت برباعية ويحرز اللقب

توج باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على نانت بطل الكأس برباعية دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد في تل أبيب.

وسجل أهداف فريق العاصمة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22، والبرازيلي نيمار في الدقيقتين 45 و82 (من ركلة جزاء)، والإسباني سيرخيو راموس (الدقيقة 57).

وتعتبر هذه المرة الـ11 التي يتوج فيها باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي وهو رقم قياسي.

وتعد مباراة كأس السوبر، مناسبة تقليدية لافتتاح الموسم في فرنسا، وتجمع عادة بين بطل الدوري وبطل الكأس.

المصدر: وكالات