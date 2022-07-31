رونالدو يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد في مباراة فاييكانو (صور)

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، استياء جمهور فريقه مانشستر يونايتد، بمغادرته الملعب قبل نهاية مباراة يونايتد وضيفه رايو فاييكانو، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد".

وظهر النجم البرتغالي لأول مرة مع يونايتد تحت قيادة المدرب الجديد، الهولندي إريك تن هاغ، في المباراة الودية التي تعادل فيها "الشياطين الحمر" مع فاييكانو 1-1.

وشارك رونالدو أساسيا، دون أن يترك تأثيرا على أداء يونايتد في الشوط الأول، قبل أن يخرج بين الشوطين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فقد غادر رونالدو ملعب "أولد ترافورد"، قبل أن تنتهي المباراة أمام فاييكانو، ما أثار غضب جمهور الفريق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

“Ronaldo leaving the stadium before final whistle” is that not Dalot or Dalot is no more a man utd player?



Everything you people see on social media you rush and believe. If Ronaldo leaves man utd now without no replacement, is it martial and Rashford that will do his job? 🤦‍♂️ pic.twitter.com/0fb6uTr62y — Bash❤️ (@1SirBash) July 31, 2022

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لرونالدو وزميله في الفريق، مواطنه ديوغو دالوت ، الذي لم يكن ضمن القائمة المستدعاة للقاء فاييكانو، وهما يشقان طريقهما نحو موقف سياراتهما في "أولد ترافورد" بينما كان باقي زملائهم يخوضون مواجهة فاييكانو.

Honest haha everyone was like wtf 🤯 pic.twitter.com/3tNlrnSX0H — Gaz (@CantonaManc) July 31, 2022

Not even waited for the final whistle 😮‍💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5 — Gaz (@CantonaManc) July 31, 2022

Not even waited for the final whistle 😮‍💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5 — Gaz (@CantonaManc) July 31, 2022



ومما لا شك فيه، أن تصرف رونالدو هذا، قد يثير المزيد من الأسئلة حول مستقبله، حيث لم يخف النجم البرتغالي رغبته في الرحيل عن يونايتد هذا الصيف.

المصدر: وكالات