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تجريد المنتخب الألماني من لقب "المانشافت"

الرياضة

تجريد المنتخب الألماني من لقب
Legion-Media
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تقرر إسقاط لقب "المانشافت" عن المنتخب الألماني لكرة القدم، وذلك بعد احتجاجات من جانب الجماهير وعدد من المسؤولين.

وأعلن الاتحاد الألماني، الخميس، أن مجلسه الإشرافي وجمعية المساهمين قررا بالإجماع، التوقف عن استخدام لقب المانشافت كعلامة تجارية.

وحمل المنتخب الألماني، لقب المانشافت لفترة طويلة، خاصة بالخارج، وأصبح العلامة التجارية الرسمية للمنتخب اعتبارا من 2015، وذلك بعد عام واحد من التتويج بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

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لكن النتائج المتواضعة للمنتخب في الأعوام الأخيرة أسفرت عن إعادة النظر في الأمر، وأبدت الجماهير رفضها للقب، بداعي أنه يحمل الكثير من المبالغة.

كما دعا نجم بايرن ميونخ السابق، لوثار ماتيوس، ورئيس رابطة كرة القدم الألمانية هانز يواخيم فاتسكه، إلى إسقاط لقب "المانشافت".

وقال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني "مظهر المنتخب أكثر أهمية من الاسم على أي حال. المنتخب يجسد القيم التي يدعمها الاتحاد داخل الملعب وخارجه، ويظهر موقفه ويلهم جماهيره ويصنع الوحدة معها".

وأضاف "في هذا الصدد، لدي ثقة تامة في المدير الفني هانز فليك ومدير الاتحاد الألماني أوليفر بيرهوف واللاعبين، الذين قدموا انطلاقة جديدة رائعة في العام الماضي".

المصدر: "وكالات"

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