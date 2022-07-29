فرقة BTS في مونديال قطر 2022 (فيديو)

أعلن فريق موسيقى البوب BTS "بي تي إس" الكوري الجنوبي، أنه سيشارك في مشروع أغنية لمونديال قطر 2022، بالاتفاق مع شركة السيارات الشهيرة هيونداي، الراعي الرسمي لاحتفالات كأس العالم.

ووفقا للتقارير ستشارك فرقة الكي بوب الكورية الجنوبية في مشروع أغنية مونديال قطر 2022 كسفراء عالميين للعلامة التجارية لشركة هيونداي في مشروع التعاون الغنائي الذي سيتم الكشف عنه في النصف الثاني من العام ، أي قبل فترة من بدء البطولة المقرر رسميا من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وتعتبر BTS سفيرا منتظما لشركة Hyundai التي أطلقت حملة عالمية في كأس العالم حملت عنوان "فريق القرن" Team of the Century، بالتعاون مع نجم كرة القدم الإنجليزي ستيفن جيرارد، وقائد منتخب كوريا الجنوبية الكوري، بارك جي سونغ، وسفيرة اليونسكو اللاعبة الدانماركية ناديا نديم، ومصمم الأزياء جيريمي سكوت، والنحات الشهير لورنزو كوين، وغيرهم.

🎤 BTS lanzará canción para el Mundial Qatar 2022 ⚽️@BTS_twt sorprendió a sus fanáticos y a los amantes del fútbol, al anunciar que realizarán una canción para para la Copa del Mundo.



WORLD CUP SONG BY BTS

BTS PAVED THE WAY

BTS IS COMING pic.twitter.com/0xHIIs1h4U — Gustavo Calderón (@GustavoCaldCab) July 28, 2022

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وتسعى هذه الحملة إلى مجتمع عالمي مستدام، يقوم على احترام الطبيعة، وحقوق الإنسان العالمية، والعدالة الاقتصادية، وثقافة السلام.

وستشهد هذه الحملة حدثا أطلق عليه "Hyundai Goal of the Century Pledge" سيبدأ في 29 يوليو، وينتهي في 30 سبتمبر، وسيفوز خلاله 11 شخصا من حول العالم بجائزة تذكرة لمشاهدة كأس العالم مباشرة في الدوحة.

BTS هو اسم مختصر لمصطلح ـBeyond the Scene أو "ما وراء المشهد"، تستخدمه الفرقة الكورية لتقديم موسيقى بوب متطورة تجمع بين التراث الكوري والألحان العصرية.

و"بي تي إس" هي فرقة من الشباب من كوريا الجنوبية تتكون من 7 أعضاء، تأسست في العاصمة سيئول عام 2013، ويشارك أعضاء الفرقة في الكتابة وإنتاج الكثير من أغانيهم. وقد قامت الفرقة بجولات فنية متعددة حول العالم، وقدمت الكثير من الألبومات، من بينها ألبوم "الأجنحة" الذي وضعهم ضمن قائمة تصنيف "بيلبورد 200" في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما حقق الألبوم حصيلة مبيعات بلغت مليون نسخة في كوريا الجنوبية فقط.

المصدر: "وكالات"