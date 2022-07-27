قطر تحدد عقوبة مالية كبيرة ضد مخالفي بيع تذاكر المونديال

أعلنت السلطات القطرية فرض غرامة مالية تصل إلى 70 ألف دولار لكل من يتاجر بتذاكر مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر نهاية العام الحالي، من دون ترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونشرت وزارة العدل القطرية عبر حسابها على "تويتر"، الأربعاء، تغريدة مرفقة بفيديو توضيحي، قالت فيها "يعاقب القانون بغرامة مالية لا تزيد عن 250000 ريال كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من فيفا".

وأشارت إلى أن هذه الغرامة تأتي استنادا إلى "القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم" المرتقبة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

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وسبق للسلطات القطرية أن أقدمت في مايو على اعتقالات على خلفية بيع منتجات مقلدة مرتبطة بكأس العالم.

المصدر: أ ف ب