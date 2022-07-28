أمريكيون يطالبون باعتقال نجم الهوكي الروسي أوفيتشكين

دعا بعض مستخدمي "تويتر" في الولايات المتحدة، لاعتقال نجم واشنطن كابيتالز للهوكي، الروسي ألكسندر أوفيتشكين، لمبادلته بلاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير، المحتجزة في روسيا.

وتم احتجاز غرينير لاعبة فريق فينيكس ميركوري المنافس بالدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات، في مطار شيريميتييفو بموسكو يوم 18 فبراير الماضي، للاشتباه في محاولتها إدخال مواد مخدرة إلى روسيا.

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وحسب الجمارك الروسية فقد وجدت في حقائب غرينير سجائر إلكترونية وزيت الحشيش، وستواجه عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات في حال ثبوت إدانتها.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن الرئيس جو بايدن يؤيد مقترح مقايضة السجين الروسي لدى واشنطن ورجل الأعمال فيكتور بوت، مقابل سجينين أمريكيين لدى موسكو، غرينير وبول ويلان، المدان بالتجسس.

ولكن بعض الأمريكيين على "تويتر"، فضلوا اعتقال النجم الروسي أوفيتشكين، لمبادلته لاحقا بالأمريكية غرينير، حيث كتب أحد الرواد: "لماذا لا نحتجز أوفيتشكين بذريعة أنه خرق أحد قوانين الأمن القومي، ونلقي به في غوانتانامو ثم نبيعه لروسيا؟".

وكتب مستخدم آخر: "تبادل غرينير أمر غبي بينما أوفيتشكين يتجول في شوارعنا".

واقترح مستخدم ثالث حلا "سريعا" للإفراج عن غرينير، حيث كتب: "يمكننا إعادة غرينير إلى المنزل حتى يوم غد. فقط قولوا إن يوما واحدا من سجن غرينير سيعادل شهرا من حظر أوفيتشكين من دخول الولايات المتحدة".

وكان هناك أيضا من لم يؤيد الرأي القائل إن احتجاز غرينير كان غير عادل.

المصدر: نوفوستي