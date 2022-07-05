"زوجة" لاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا محبطة من جو بايدن

كشفت الأمريكية، شيريل غرينير، زوجة لاعبة كرة السلة بريتني غرينير، المحتجزة في روسيا، أنها لم تتلق أي رد بعد من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وناشدت بريتني غرينير رئيس بلادها جون بايدن في رسالة مكتوبة بخط اليد تم تسليمها إلى البيت الأبيض، ألا ينسى قضيتها بعد أن أمضت شهورا في سجن روسي.

وطالبت اللاعبة في رسالتها لبايدن إطلاق سراحها وأعربت عن خوفها من عدم قدرتها على العودة إلى المنزل أبدا.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الرئيس جو بايدن قرأ الرسالة الموجهة من مواطنته بريتني غرينير لاعبة كرة السلة المحتجزة في روسيا، من دون الكشف عن التفاصيل.

وقالت شيريل غرينير، في تصريحات لقناة "CBS Mornings": "إنه أمر محبط للغاية ويقتلني حرفيا. في كل مرة تسأل: "هل قابلتيه بالفعل؟، ويجب على القول لا".

وتم احتجاز بريتني غرينير لاعبة فريق فينيكس ميركوري المنافس بالدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات، في مطار شيريميتييفو بموسكو يوم 18 فبراير الماضي، للاشتباه في محاولتها إدخال مواد محظورة بشكل غير قانوني إلى روسيا.

وحسب الجمارك الروسية فقد وجدت في حقائب غرينير سجائر إلكترونية وزيت الحشيش، بعد فحص أمتعتها باستخدام معدات الأشعة السينية.

وتواجه غرينير عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات.

وفي وقت سابق، اقترح صحفي أمريكي اعتقال لاعب الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين لاعب فريق واشنطن كابيتالز، في الولايات المتحدة ردا على اعتقال غرينير.

المصدر: "championat.com + "russian.rt.com"