آمال عبد الحميد تقدم طلب إحاطة بعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

ذكرت تقارير صحفية مصرية، أن عضوة مجلس النواب المصري، آمال عبد الحميد، أعلنت اعتزامها تقديم طلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة بشأن ظاهرة "التحفيل" المنتشرة بين جماهير الأهلي والزمالك.

وفاز الزمالك على الأهلي (2-1) في المباراة النهائية لكأس مصر 2021، التي جرت بينهما بينمهما يوم الخميس الماضي، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقالت آمال عبد الحميد في بيان صحفي: "ما إن ينهزم فريق الأهلي أو الزمالك في مباراة لكرة القدم، سواء على المستوى المحلي أو القاري، إلا وينتشر في وسائل الاتصال الاجتماعي ما يسمى بالتحفيل، حيث يبدأ أنصار الفريق الفائز في كتابة تعليقات وصور وفيديوهات تنال وتسيء للفريق المهزوم، وظهر ذلك جليا في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرا".

وأضافت النائبة قائلة: "أصبح التحفيل بين الجماهير عبر السوشيال ميديا ظاهرة مصرية بين جميع مباريات الدربيات في مصر، والتي من شأنها أن تتسبب في مشاكل وأزمات بين جماهير الكرة المصرية وتُثير روح التعصب والكراهية بينهم".

ونوهت آمال عبد الحميد إلى أن ظاهرة التحفيل في الوسط الرياضي، تحولت إلى تجاوزات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتعدي أشخاص بالقذف والسباب، ووصل الأمر الى الخوض في الأعراض، وهو ما أضحى ظاهرة تستدعي الوقوف عندها وبحث سبل مجابهتها.

وتابعت "للأسف الشديد الإعلام الرياضي في مصر يغذي هذه الظاهرة، حيث أن بعض هذه البرامج تستضيف لاعبين سابقين ينتمون لأحد قطبي الكرة المصرية يعلنون كراهيتهم للفريق الآخر، وتمنياتهم لخصمهم الرياضي بالهزيمة".

واختتمت النائبة آمال عبد الحميد: "إننا في حاجة إلى نشر القيم الرياضية الإيجابية القائمة على إعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضي الشريف، والتحلي بالروح الطيبة التي ينبغي أن تسود بين الجميع، فإذا فاز فريق احتفل جمهوره دون التقليل من خصمه، وعلى جمهور الفريق الآخر أن لا يسئ له"

المصدر: وسائل إعلام