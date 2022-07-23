علاء مبارك يعلق على "حركة" سيد عبد الحفيظ (فيديو)

انتقد المصري علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الإعلامي عمرو أديب، بسبب مطالبته بتوقيع عقوبة على سيدعبد الحفيظ مدير الكرة في نادي الأهلي.

وكان سيد عبد الحفيظ رفض المرور عبر الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو نادي الزمالك، للاعبي نادي الأهلي، عقب خسارة الأخير في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر لكرة القدم، على ملعب استاد القاهرة".

وعلق الإعلامي عمرو أديب على هذه الواقعة بعدم وجود أخلاق رياضية وبالمطالبة بتوقيع عقوبة على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

ونشر علاء مبارك مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وأرفقه بـ"تغريدة" ساخرة من عمرو أديب، وجاء فيها: "هنا سأسكت قليلا، يكلمنا عن المبادئ والأخلاق الرياضية والقدوة ويطالب بمعاقبة وتوقيع غرامة على ك سيد عبد الحفيظ! طب الكلام عن المبادئ والأخلاق والقدوة دول راحوا فين لما خرج يتكلم بأسلوب غير محترم عن قامة كفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي يعتلي أكبر مؤسسة دينية؟! الاحترام تربية".

هنا سأسكت قليلاً 🙂يكلمنا عن المباديء والأخلاق الرياضية والقدوة ويطلب بمعاقبة وتوقيع غرامة على ك سيد عبد الحفيظ !طب الكلام عن المبادئ و الأخلاق والقدوة دول راحوا فين لما خرج يتكلم بأسلوب غير محترم عن قامة كفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذى يعتلي اكبر مؤسسة دينية! الاحترام تربية pic.twitter.com/FftdX3KJgQ — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 23, 2022

المصدر: وسائل إعلام