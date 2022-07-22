مرتضى منصور يرد على "حركة" سيد عبدالحفيظ (فيديو)

رد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، على تجاهل سيد عبدالحفيظ مدير نادي الأهلي، وعدم مصافحته خلال توزيع الميداليات، بعد نهائي الكأس المحلية لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات إعلامية: "لاعبو الأهلي بذلوا كل جهد لديهم لكنهم مرهقون مثل لاعبي الزمالك، وكلهم سلموا علي والجهاز الفني وسامي قمصان، لكن سيد عبدالحفيظ عمل حركة في منتهى السوء ولم يقم بمصافحتي".

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وكشف منصور: "سيد عبدالحفيظ تخطاني ولم يصافحني على منصة التتويج بكأس مصر خلال تسلم الميداليات".

وأضاف: "أقسم بالله العظيم لو ممثل رئيس الجمهورية لم يكن بجانبي لكنت أوقعت سيد عبدالحفيظ على الأرض".

من زاوية خاصة..شاهد رد فعل شيكابالا بعد رفض سيد عبدالحفيظ المرور من الممر الشرفى pic.twitter.com/YpYXo9A7K4 — بوابة فيتو (@Vetogate) July 22, 2022

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وتابع: "قلت لجمال علام يجب أن تتم محاسبة سيد عبدالحفيظ لأنه بني آدم غير طبيعي".

وأشار منصور: "أصبحنا متعادلين في بطولة كأس مصر في المواجهات بيننا وبين الأهلي منذ تواجدي".

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الأهلي بفوزه عليه (2-1) في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: وسائل إعلام