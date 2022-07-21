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شاهد.. خطأ فادح من الشناوي وهدف "صاعق ورائع" برأسية زيزو

الرياضة

شاهد.. خطأ فادح من الشناوي وهدف
twitter/ZSCOfficial
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تقدم نادي الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي (1-0) في بداية المباراة النهائية لمسابقة كاس مصر لكرة القدم، الجارية بينهما اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

ولم يمهل مهاجم "الفارس الأبيض" أحمد سيد زيزو إلا 6 دقائق فقط "المارد الأحمر" قبل أن يهز شباكه بتسديدة رأسية رائعة من متابعة لكمرة عرضية من الجهة اليمنى من زميله المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، الذي مر من حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، بعد ارتكاب الأخيرة هفوة بخروجه من مرماه بشكل خاطئ.

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المصدر: RT 

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