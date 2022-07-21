نهائي كأس مصر .. التشكيلة الرسمية للأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة العربية عامة والمصرية خاصة، صوب استاد القاهرة، اليوم الخميس، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البولندي شيمون مارتشينياك صافرة بداية المباراة النهائية لكأس مصر للموسم الماضي (2020-2021)، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ البرتغالي ريكاردو سواريش (47 عاما)، المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة التالية "للمارد الأحمر" لمواجهة "الفارس الأبيض":

📋| تشكيل فريقنا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر 🦅#يلا_يا_أهليpic.twitter.com/dytaDQ76xT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 21, 2022

بينما اختار البرتغالي الآخر المخضرم جوسفالدو فيريرا (76 عاما)، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيلة التالية لمواجهة "المارد الأحمر":

ويدخل الأهلي قمة الليلة وفي جعبته 37 لقبا لكأس مصر مقابل 27 بطولة للزمالك.

وتوج نادي الأهلي بلقب بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر، على حساب نادي طلائع الجيش، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

والتقى الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالسنوات الأخيرة في نسخة 2007، وانتهت المباراة بفوز "المارد الأحمر" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما فاز الزمالك في المواجهة الأخيرة بينهما عام 2016 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات