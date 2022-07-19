رسميا.. طاقم تحكيم أجنبي يدير نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير المباراة النهائية لكأس مصر (2020-2021) بين فريقي الأهلي والزمالك، مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، على موقع "فيسبوك" قائمة الطاقم التحكيمي البولندي، ووفقا له سيدير حكم الساحة الدولي البولندي شيمون مارتشينياك المباراة، على أن يساعده مواطناه بافل سوكولينتشكي وتوماس ليستكيفيتش كحكمي راية، ولوكاس كوزما كحكم رابع.

وتم تعيين البولندي توماس موسيات كحكم لتقنية الفيديو على أن يساعده مواطنه سيباستيان جارزيباك كحكم مساعد.

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وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وسبق لشيمون مارتشينياك تولي إدارة 9 نهائيات في مسيرته التحكيمية، أبرزها نهائي بطولة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عام 2018، ونهائي بطولة كأسالسعودية بين الهلال والنصر موسم (2019-2020)، وبين التعاون والفيصلي في موسم (2020-2021).

كما تولى مارتشينياك مهمة تحكيم 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أبرزها مباراة ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي وليفربول، ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، وفياريال وليفربول في الدور نصف النهائي "للتشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات