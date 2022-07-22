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شاهد.. عبد الحفيظ يتجاهل الممر الشرفي للزمالك

الرياضة

شاهد.. عبد الحفيظ يتجاهل الممر الشرفي للزمالك
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رفض مدير نادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ، المرور من الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك، بعد المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

وسار عبد الحفيظ وحيدا نحو منصة التتويج خلف الممر الشرفي، رغم أن باقي أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الأهلي صافحوا لاعبي الزمالك أثناء مرورهم في الممر الشرفي.

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كما تجاهل مدير نادي الأهلي مصافحة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على منصة توزيع الميداليات، بعد فوز "الفارس الأبيض" بلقب كأس مصر على حساب الأهلي إثر فوزه عليه (2-1) مساء أمس الخميس.

المصدر: وسائل إعلام 

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