تسريبات.. موقف جورجينا من رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن موقف عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من رحيل "صاروخ ماديرا" عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

تسيطر حالة من الجدل حول مصير كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، خاصة مع انتشار أنباء وتكهنات بشأن رغبة النجم البرتغالي في الرحيل عن الفريق الإنجليزي هذا الصيف، للعب مع أحد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن جورجينا تدفع رونالدو نحو الرحيل عن مانشستر يونايتد، لرغبتها في العودة إلى إسبانيا.

وبدأت علاقة رونالدو وجورجينا قبل نحو 6 سنوات، عندما كان "صاروخ ماديرا" لاعبا في ريال مدريد، وجورجينا كانت تعمل بائعة في متجر للأزياء.

واقترن اسم كريستيانو رونالدو (37 عاما) بعدة أندية أوروبية كبيرة، مثل بايرن ميونيخ وتشيلسي وأتلتيكو مدريد وغيرها.

ولكن الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، أكد أن كريستيانو "ليس للبيع"، مشددا على أنه سيظل باقيا مع الفريق حتى نهاية عقده صيف 2023.

وأعلن مانشستر يونايتد غياب كريستيانو رونالدو عن تدريبات الفريق والجولة التحضيرية في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية.

المصدر: وسائل إعلام