نجل دييغو سيميوني يثير الجدل حول مستقبل كريستيانو رونالدو

أثار المهاجم الأرجنتيني جيانلوكا سيميوني، نجل دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الجدل، حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نجل دييغو سيميوني، ألمح إلى أن كريستيانو قد ينضم إلى صفوف الروخي بلانكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أن نجل سيميوني قام بالإعجاب بـ"تغريدة" الصحفي مانو سوراسكي، التي جاء فيها: "كريستيانو رونالدو قرر العودة إلى مدريد ... للعب مع أتلتيكو، يضغط وكيله خورخي مينديز من أجل وصول رونالدو إلى ملعب ميترو بوليتانو".

twitter/MirrorSport

تلك الخطوة أثارت الجدل حول موقف رونالدو، خاصة وأن البرتغالي لم ينضم حتى الآن إلى تدريبات مانشستر التحضيرية للموسم الجديد.

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وأشارت تقارير صحفية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، إلى أن رونالدو يرغب في مغادرة "أولد ترافورد" من أجل الانتقال للعب في صفوف أحد الأندية المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ليرتبط اسمه بالانضمام إلى تشيلسي، بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد.

ويعد رونالدو أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، متفوقا بفارق 15 هدفا على منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب مركز الوصافة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (37 عاما) قضى 9 سنوات من مسيرته في صفوف ريال مدريد الغريم التقليدي لأتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد، ويعد "صاروخ ماديرا" الهداف التاريخي للفريق الملكي برصيد 450 هدفا.

المصدر: وسائل إعلام