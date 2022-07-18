"آس": كريستيانو رونالدو يعود إلى مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بوجود اهتمام من قبل أتلتيكو مدريد للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "آس" أن أتلتيكو مدريد مهتم بالفعل بإعادة رونالدو من جديد للدوري الإسباني، مشيرة إلى أن الأرجنتيني دييجغو سيميوني، المدير الفني "للروخي بلانكوس" يقدر كثيرا النجم البرتغالي ويعتبره من الأفضل في العالم حتى الآن، ويرحب بالعمل معه.

ويأتي ذلك بعد أن كانت شبكة "ESPN" قد كشفت قبل عدة أيام، أن رونالدو محط اهتمام من أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس"،

وأضافت صحيفة "آس" في تقرير لها أن التأثير الاقتصادي والتجاري والتسويقي الكبير لنجم مانشستر يونايتد عامل آخر يشجع أتلتيكو على الصفقة.

وقالت الصحيفة أيضا إن رونالدو لا يمانع اللعب للغريم التقليدي لناديه السابق ريال مدريد، ومنفتح على الفرضية.

وأضاف التقرير أن البرتغالي يرحب بالعودة لإسبانيا، وخصوصا للعاصمة مدريد التي يحب هو وعائلته العيش بها.

وأشار التقارير إلى رونالدو يرحب بالعمل مع سيميوني، بالإضافة لفرصة اللعب في دوري الأبطال، بعكس مانشستر يونايتد، الذي سيشارك في الدوري الأوروبي.

وتداولت تقارير صحفية اليوم أنباء عن احتمال عودة رونالدو إلى ناديه البرتغالي سبورتنغ لشبونة، لكن "صاروخ ماديرا" لم يتأخر في الرد عليها، معلقا بكلمة "زائف" عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

بينما لم يرد رونالدو بعد على أنباء انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، ما يعزز من احتمال وجود مفاوضات بين الطرفين.

المصدر: وسائل إعلام