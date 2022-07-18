ناني: رونالدو لم يرد على هاتفي!

صرح الدولي البرتغالي السابق ناني، بأن زميله في مانشستر يونايتد والمنتخب سابقا النجم كريستيانو رونالدو يجب أن يبقى في النادي لموسم آخر، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الاتصال به.

ويغيب رونالدو عن جولة مانشستر يونايتد في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية، بعد أنباء عن طلبه الرحيل هذا الصيف، إلى فريق كبير للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك فقا للعديد من التقارير الصحفية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عند ناني، البالغ من العمر 35 عاما، قوله عن رونالدو: "أتمنى أن يبقى. إنه لاعب مهم ويصنع الفارق دائما. آمل أن يكون في مزاج جيد لمساعدة النادي".

وأضاف: "حاولت التحدث معه ولكن عندما يكون في إجازة لا يرد على الهاتف. قال: أنا مشغول جدا الآن، سنتحدث قريبا".

وتتضارب الأنباء حول رغبة أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وتشيلسي وأتلتيكو مدريد في التعاقد مع رونالدو، بعد أن طلب مغادرة "أولد ترافورد" خلال الميركاتو الحالي، وإعلان الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد، أن "صاروخ ماديرا" ليس للبيع.

المصدر: وسائل إعلام