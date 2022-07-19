رونالدو يحقن جسده بـ"البوتوكس" للحفاظ على شبابه الدائم

كشفت تقارير عن اتباع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد لنظام غذائي صحي، يجعله يظهر أكثر قوة، بالإضافة إلى أنه يتمرن بشكل مستمر للحفاظ على لياقته البدنية.

وأكدت صحيفة "لا رازون - La Razon" الإسبانية، أن رونالدو يستخدم حقن "البوتوكس" للحفاظ على شبابه الدائم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو من عشاق إجراء عمليات التجميل على وجهه للحفاظ على مظهره الشاب، حيث خضع وجهه لعمليات "بوتكس" أكثر من مرة في السنوات السابقة.

ولا يزال رونالدو يتمتع بلياقة بدنية يحسد عليها، رغم تجاوزه السابعة والثلاثين، الأمر الذي جذب له الاهتمام.

ووفقا لصحيفة "La Razon"، خضع رونالدو أيضا لحقن البوتوكس في أجزاء حساسة من جسده، ويمكن أن يستمر أثر هذه العملية لمدة عامين.

ومن جهتها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن نجم ريال مدريد السابق يبدو أنه قد تبنى روتينا جديدا للحفاظ على شبابه الدائم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفضل الكبير في اللياقة البدنية التي يتمتع بها رونالدو يمكن أن يرجع إلى نظامه الغذائي، لكن نظامه التدريبي والتطورات الجديدة في الطب تسمح له أيضا بالحفاظ على عضلات صحية وشابة.

ولفتت "ماركا" إلى أن رونالدو يحقن أجزاء حساسة من جسده بـ"البوتوكس" الذي يستخدم في إعادة الشباب لعضلات الجسم والبشرة كذلك.

وقالت الصحيفة: "ليس سرا أن رونالدو من محبي عمليات التجميل. يعتبر البوتوكس بلا شك أعظم حليف لقائد البرتغال، فبينما خضع وجهه بالفعل لعدة عمليات تجميل، فإنه ليس الجزء الوحيد من جسده الذي تلقى حقنة البوتوكس".

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وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد، حيث يتردد أنه في طريقه للرحيل عن النادي الإنجليزي، لكن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لفريق "الشياطين الحمر" أكد أن هداف مانشستر يونايتد ليس معروضا للبيع، وأكد أنه ضمن خطط النادي هذا الموسم، مشددا على أنه أجرى "حديثا جيدا حقا" مع المهاجم البرتغالي قبل السفر في جولة آسيوية خارجية.

وذكرت تقارير أن كان اللاعب البالغ من العمر 37 عاما أخبر النادي برغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد" حتى يتمكن من اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ولم ينضم رونالدو إلى مانشستر يونايتد في الجولة الخارجية التي بدأت في تايلاند، مشيرا إلى وجود أسباب عائلية.

المصدر: وسائل إعلام