تركي آل الشيخ حزين على رونالدو

عبر رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ عن "حزنه" بسبب الوضع الذي يعيشه حاليا كريستيانو رونالدو بسبب ما وصفه بـ"تسابق الأندية" لرفض التعاقد معه.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "حزين أن تكون نهاية واحد من أفضل الاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل، الأندية تتسابق على رفضه".

وأضاف: "على كريستيانو حفظ ماء الوجه وانهاء تعاقد كبير قريبا... بداية أخطائه انتقاله من الريال من الأساس".

وختم تركي آل الشيخ تغريدته: "هذا رأيي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكرة".

حزين ان يكون نهاية واحد من أفضل الاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل ... الانديه تتسابق على رفضه ! على كرستيانو حفظ ماء الوجه وانهاء تعاقد كبير قريباً ... بداية اخطاءه انتقاله من الريال من الاساس 🤷🏻‍♂️ هذا رائي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكره 🙏🏻 pic.twitter.com/NGFlTUloU2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 20, 2022

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وباءت كل محاولات النجم البرتغالي البالغ 37 عاما، بالرحيل عن مانشستر يونايتد للالتحاق بفريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالفشل حتى الآن.

باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، وتشيلسي، وأتلتيكو مدريد كلها أندية رفضت التعاقد مع رونالدو على الرغم من حاجتها للاعب بمميزات ومواصفات النجم البرتغالي.

والعرض الوحيد الذي تلقاه رونالدو هذا الصيف كان من أحد الأندية السعودية، لكن النجم البرتغالي رفضه لرغبته في الاستمرار في أوروبا والتنافس على لقب التشامبيونزليغ على الرغم من تقدمه في السن.

المصدر: twitter/Turki_alalshikh