رونالدو لن يلعب مع يونايتد مرة أخرى وفريقه الجديد "مفاجأة"

يعتقد الصحفي الإنجليزي بيرس مورغان أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يلعب لمانشستر يونايتد مجددا وقد هيأ نفسه ذهنيا لمغادرة الفريق الأحمر وزعم أن وجهته القادمة ستكون مفاجئة تماما.

وقال بيرس مورجان في تصريحات مع محطة "talkSport" الإذاعية الإنجليزية: "لقد كان لدي الكثير من الاتصالات في الأسبوع الماضي، وأعتقد بالتأكيد أنه من غير المحتمل أن يلعب كريستيانو رونالدو مباراة أخرى مع مانشستر يونايتد".

“I’ve had quite a lot of contact with him..”



👀 “I think that it’d be highly unlikely that Ronaldo plays another game for #MUFC.” @PiersMorgan thinks Ronaldo could be playing somewhere ‘surprising’ next term. pic.twitter.com/T8FT69Ohv5 — talkSPORT (@talkSPORT) July 19, 2022

وأضاف: "إذا كنت في مكانه، وكانت مسيرتك تقترب من نهايتها وأردت مواصلة الفوز بألقاب كبرى، فعليك إجراء حسابات، هل ستحقق ذلك إذا بقيت في يونايتد؟".

وتابع: "أنا فقط أعتقد أنه من الناحية الذهنية رحل عن الفريق، لن أكشف عن حديثنا سويا، ولكن كما قلت منذ البداية، لا أعتقد أن رونالدو يشعر أن مانشستر يونايتد يشاركه نفس الطموح".

وأكمل: "أعتقد أنه يشعر أن التعاقدات والالتزام الذي أظهره النادي الموسم الماضي، لم يكن مجديا، حيث انتهى المطاف بالفريق بعيدا عن دوري الأبطال، أعتقد أنه يشعر أن هيكل النادي من الأعلى إلى الأسفل ليس صحيحا".

وأردف: "هذا ليس انعكاسا على المدرب الجديد، رونالدو يحترم تين هاج بشدة، لكنه مجرد انعكاس دقيق لمكان مانشستر يونايتد الآن".

وقال أيضا: "الأمر بالنسبة له أنه يقول ما يشعر به، لكن إذا سألتني فأنا لا أعتقد أنه سيبقى في مانشستر يونايتد، أعتقد أنه يمكن أن ينتهي به الأمر في مكان ما مثير للدهشة".

Cristiano Ronaldo confirms his Man Utd future in leaked messages to Piers Morganhttps://t.co/9EujNvYKi8pic.twitter.com/4c9cxvqzoD — Mirror Football (@MirrorFootball) July 20, 2022

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مورغان، الذي أجرى مقابلة حصرية مع رونالدو في 2019، من المعروف عنه أنه مشجع متعصب لنادي آرسنال.

يتمتع الصحفي البالغ 57 عاما بعلاقة وثيقة مع رونالدو، ويحاول إقناعه بأن ملعب "الإمارات" سيكون أفضل مكان ليبدأ المرحلة التالية من مسيرته.

وقال مورغان: "يجب أن يعرف مشجعو أرسنال الذين يستمعون أنني أفعل كل ما في وسعي لمحاولة إقناعه بالقدوم إلى الفريق".

وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار أنه كان على وشك القدوم إلى أرسنال عندما كان عمره 18 عاما، كان على وشك التوقيع تحت قيادة أرسين فينغر، وفي اللحظة الأخيرة تحرك مانشستر يونايتد لضمه".

واختتم مورغان: "أعتقد أنه سيعود إلى المنزل، سيكون في المقدمة مع غابرييل جيسوس ونيكيتاه، سيكون خط هجوم رائع بالنسبة لنا، فلماذا لا؟".

وانتشرت عدة أخبار منذ نهاية مايو الماضي تربط رونالدو بعدة أندية من أبرزها بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وجميعها رفضت تأكيد الاهتمام بالتعاقد معه لتصبح خيارات الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات محدودة مع انتصاف فترة الانتقالات الصيفية.

المصدر: "وكالات"